Левандовски, Месси и Салах поспорят за звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА

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Стали известны номинанты на награду лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА.

Премию The Best получит Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси (ПСЖ) или Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Напомним, что торжественная церемония вручения призов запланирована на 17 января.

В конце ноября "Золотой мяч" 2021 года получил Месси, Левандовски занял второе место в голосовании, а Салах стал только седьмым.

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