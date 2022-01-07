Левандовски, Месси и Салах поспорят за звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА

Теги лионель мессироберт левандовскимохамед салахфифа

Левандовски, Месси и Салах поспорят за звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА

Фото инстаграм ФИФА

Стали известны номинанты на награду лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА.

Премию The Best получит Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси (ПСЖ) или Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Напомним, что торжественная церемония вручения призов запланирована на 17 января.

В конце ноября "Золотой мяч" 2021 года получил Месси, Левандовски занял второе место в голосовании, а Салах стал только седьмым.

Не пропустите: ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера 2021 года. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" подтвердил трансфер Алонсо

"Краснодар" подтвердил трансфер Алонсо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов