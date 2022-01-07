Левандовски, Месси и Салах поспорят за звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА
Фото инстаграм ФИФА
Стали известны номинанты на награду лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА.
Премию The Best получит Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси (ПСЖ) или Мохамед Салах ("Ливерпуль").
Напомним, что торжественная церемония вручения призов запланирована на 17 января.
В конце ноября "Золотой мяч" 2021 года получил Месси, Левандовски занял второе место в голосовании, а Салах стал только седьмым.
Не пропустите: ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера 2021 года. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18