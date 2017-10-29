Левандовски мог оказаться во французской Лиге 1

Теги роберт левандовскинант

Левандовски мог оказаться во французской Лиге 1Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски около десяти лет назад мог оказаться во французской Лиге 1.

Об этом, как информирует El Mundo Deportivo, сообщил президент "Нанта" Вальдемар Кита. Так, он рассказал: "Это было девять или десять лет назад, тогда я не смог подписать Левандовски . Ему было 20 лет и он играл в "Лехе" из Познани. Я отправился посмотреть вживую, как он играет. Мне его игра понравилась, и я сказал, что собираюсь подписать его. Я сообщил об этом, стоил он тогда порядка одного миллиона евро. Но когда стало известно, что я заинтересован в нем, от меня затребовали от 4-х до 5-ти миллионов евро. Мы тогда играли во втором дивизионе, поэтому для нас он оказался слишком дорогим".

Напомним, Левандовски получил небольшое повреждение. | soccernews.ru

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