Левандовски мог оказаться во французской Лиге 1

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски около десяти лет назад мог оказаться во французской Лиге 1.

Об этом, как информирует El Mundo Deportivo, сообщил президент "Нанта" Вальдемар Кита. Так, он рассказал: " Это было девять или десять лет назад, тогда я не смог подписать Левандовски . Ему было 20 лет и он играл в "Лехе" из Познани. Я отправился посмотреть вживую, как он играет. Мне его игра понравилась, и я сказал, что собираюсь подписать его. Я сообщил об этом, стоил он тогда порядка одного миллиона евро. Но когда стало известно, что я заинтересован в нем, от меня затребовали от 4-х до 5-ти миллионов евро. Мы тогда играли во втором дивизионе, поэтому для нас он оказался слишком дорогим ".

Напомним, Левандовски получил небольшое повреждение. | soccernews.ru