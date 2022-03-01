Левандовски может перейти в испанский топ-клуб

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в мадридский "Атлетико", сообщает El Chiringiuto TV.

По сведениям источника, футболист давно хочет поиграть в Испании. При этом форвард может продлить контракт с "Баварией", но клуб пока не предлагал ему новое соглашение.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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