Левандовски может перейти в ПСЖ
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к польскому нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. При этом форвард хочет остаться в "Баварии", но надеется получить долгосрочный контракт.
В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20