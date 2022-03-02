Левандовски может перейти в ПСЖ

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Левандовски может перейти в ПСЖ

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к польскому нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. При этом форвард хочет остаться в "Баварии", но надеется получить долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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