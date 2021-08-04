Левандовски может покинуть "Баварию" в 2022 году

Фото сайт "Баварии"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски обсудил свое будущее с новым тренером команды Юлианом Нагельсманном.

По сведениям Bayern & Germany, 32-летний поляк сказал тренеру, что все еще мотивирован и хочет и дальше завоевывать трофеи с клубом.

Однако Левандовски не исключил, что может уйти в 2022 году. Соглашение игрока с клубом действует до лета 2023 года.

В прошлом сезоне на счету Левандовски 48 голов и 9 ассистов в 40 играх.

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