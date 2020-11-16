Левандовски может пропустить матч с Голландией из-за повреждения
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски может пропустить матч Лиги наций со командой Голландии, утверждает WP SportoweFakty.
По данным источника, у игрока выявлено мышечное повреждение, которое он получил в предыдущем матче против Италии (0:2). Несмотря на травму, он провел на поле всю встречу.
Примет ли футболист участие в матче с Голландией, станет известно после решения врачей. На данный момент он находится в расположении сборной.
Матч Польша - Голландия состоится 18 ноября.
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