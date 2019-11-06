Левандовски на данный момент является лучшим бомбардиром в 2019 году в топ-5 чемпионатах

Теги роберт левандовскибавария мюнхенстатистика

Левандовски на данный момент является лучшим бомбардиром в 2019 году в топ-5 чемпионатах

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметился голом в игре Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" (2:0).

Как сообщает Sky Sports, поляк забил 39-й гол в 2019 году и на данный момент является лучшим бомбардиром в текущем году среди футболистов топ-5 чемпионатов.

Лионель Месси забил 36 голов, на счету Серхио Агуэро 32 забитых мяча. Также 32 гола забил Килиан Мбаппе.

Читайте также: Левандовски покинет "Баварию" летом, клуб уже нашел ему замену. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги Чемпионов

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 10 22
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 10 19
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 10 18
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 10 18
5 Фрайбург Фрайбург 10 18
6 Шальке Шальке 10 18
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 10 17
8 Вольфсбург Вольфсбург 10 17
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 10 17
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 10 15
11 Герта Герта 10 11
12 Вердер Бремен Вердер Бремен 10 11
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 10 10
14 Унион Берлин Унион Берлин 10 10
15 Майнц 05 Майнц 05 10 9
16 Аугсбург Аугсбург 10 7
17 Кельн Кельн 10 7
18 Падерборн Падерборн 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов