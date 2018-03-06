Левандовски намерен летом сменить клуб

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски намерен следующим летом сменить клубную прописку.

Об этом свидетельствует тот факт, что 29-летний поляк заключил контракт с новым агентом Пини Захави только до закрытия летнего трансферного окна 2018 года.

Напомним, что в услугах Левандовски заинтересованы мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Не пропустите: "Бавария" готова отклонить 100-миллионное предложение по Левандовски. | http://soccernews.ru