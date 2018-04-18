Левандовски намерен покинуть "Баварию"

Ведущий форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски намерен покинуть свой клуб, информирует fichajes.com со ссылкой на немецкие СМИ.

Так, прессе стало известно, что контракт 29-летнего нападающего чемпионов Германии с его новым агентом Пини Захави рассчитан лишь до конца лета текущего года. По мнению ведущих спортивных изданий Германии, это свидетельствует о том, что данное сотрудничество было заключено исключительно ради будущей смены поляком команды.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 38 мячей и сделал 4 результативные передачи в 42 матчах за "Баварию".

Напомним, вчера в кубке Германии "Бавария" разгромила "Байер". | soccernews.ru