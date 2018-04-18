Левандовски намерен покинуть "Баварию"
Ведущий форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски намерен покинуть свой клуб, информирует fichajes.com со ссылкой на немецкие СМИ.
Так, прессе стало известно, что контракт 29-летнего нападающего чемпионов Германии с его новым агентом Пини Захави рассчитан лишь до конца лета текущего года. По мнению ведущих спортивных изданий Германии, это свидетельствует о том, что данное сотрудничество было заключено исключительно ради будущей смены поляком команды.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 38 мячей и сделал 4 результативные передачи в 42 матчах за "Баварию".
Напомним, вчера в кубке Германии "Бавария" разгромила "Байер". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|75
|2
|Шальке
|30
|55
|3
|Байер Леверкузен
|30
|51
|4
|Боруссия Дортмунд
|30
|51
|5
|РБ Лейпциг
|30
|47
|6
|Хоффенхайм
|30
|46
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|40
|9
|Герта
|30
|39
|10
|Штутгарт
|30
|39
|11
|Аугсбург
|30
|37
|12
|Вердер Бремен
|30
|37
|13
|Ганновер 96
|30
|36
|14
|Вольфсбург
|30
|30
|15
|Майнц 05
|30
|30
|16
|Фрайбург
|30
|30
|17
|Гамбург
|30
|22
|18
|Кельн
|30
|21