Левандовски намерен покинуть "Баварию"

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски намерен покинуть "Баварию"Ведущий форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски намерен покинуть свой клуб, информирует fichajes.com со ссылкой на немецкие СМИ.

Так, прессе стало известно, что контракт 29-летнего нападающего чемпионов Германии с его новым агентом Пини Захави рассчитан лишь до конца лета текущего года. По мнению ведущих спортивных изданий Германии, это свидетельствует о том, что данное сотрудничество было заключено исключительно ради будущей смены поляком команды.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 38 мячей и сделал 4 результативные передачи в 42 матчах за "Баварию".

Напомним, вчера в кубке Германии "Бавария" разгромила "Байер". | soccernews.ru

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