Левандовски намерен сменить клуб

Теги бавария мюнхенроберт левандовскиреал мадридманчестер юнайтедчелси

Левандовски намерен сменить клубБлижайшим летом форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски намерен сменить клуб, информирует Sport Bild.

По сведениям издания, специально ради этого 29-летний нападающий уже сменил агента. Ожидается, что чемпионы Германии будут готовы отпустить своего бомбардира. Главными претендентами на поляка называются "Манчестер Юнайтед", лондонский "Челси" и мадридский "Реал".

Напомним, Хайнкес оценил шансы "Баварии" на победу в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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