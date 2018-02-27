Ближайшим летом форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски намерен сменить клуб, информирует Sport Bild.

По сведениям издания, специально ради этого 29-летний нападающий уже сменил агента. Ожидается, что чемпионы Германии будут готовы отпустить своего бомбардира. Главными претендентами на поляка называются "Манчестер Юнайтед", лондонский "Челси" и мадридский "Реал".

Напомним, Хайнкес оценил шансы "Баварии" на победу в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru