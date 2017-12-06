Левандовски намерен стать участником ралли "Дакар"



Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что он хотел бы принять участие в ралли "Дакар".

"Руль является возможностью для меня уйти от проблем. Мне всегда был интересен автоспорт. Но, чтобы им заниматься, необходимо быть полностью сконцентрированным на нем. Надеюсь, что в будущем у меня будет время поучаствовать в "Дакаре", - приводит слова игрока Motosport.com.

Стоит отметить, что "Дакар" ежегодно проводится в январе в Южной Америке.

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