Левандовски намерен затребовать своей продажи в "Реал"
Ведущий форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски намерен затребовать от клуба своей продажи в мадридский "Реал".
Как информирует AS, чемпионы Германии не планируют расставаться с 29-летним нападающим в ближайшее трансферное окно. Однако сам поляк рассчитывает уже этим летом оказаться на "Сантьяго Бернабеу", поэтому он вполне может затребовать от руководства "Баварии" своего трансфера в королевский клуб.
Напомним, летом ПСЖ будет готов потратить на Левандовски 150 миллионов евро. | soccernews.ru
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|Боруссия Менхенгладбах
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