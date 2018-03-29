Левандовски намерен затребовать своей продажи в "Реал"

Теги бавария мюнхенреал мадридроберт левандовски

Левандовски намерен затребовать своей продажи в "Реал"Ведущий форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски намерен затребовать от клуба своей продажи в мадридский "Реал".

Как информирует AS, чемпионы Германии не планируют расставаться с 29-летним нападающим в ближайшее трансферное окно. Однако сам поляк рассчитывает уже этим летом оказаться на "Сантьяго Бернабеу", поэтому он вполне может затребовать от руководства "Баварии" своего трансфера в королевский клуб.

Напомним, летом ПСЖ будет готов потратить на Левандовски 150 миллионов евро. | soccernews.ru

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