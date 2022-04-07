Левандовски назвал "Барселоне" свои требования по контракту

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски провел переговоры с "Барселоной" и назвал свои требования, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист готов перейти в каталонский клуб, но хочет подписать трехлетний контракт. Футболист уверен, что по-прежнему сможет играть на топ-уровне, несмотря на свой 33-летний возраст. В "Барселоне" полагают, что трансфер форварда с учетом зарплаты и комиссионных агенту составит немногим более 100 миллионов евро. В клубе согласны с суммой, но руководство смущает возраст игрока.

Напомним, что "Бавария" до сих пор не продлила с Левандовски контракт, который истекает летом 2023 года. В связи с этим поляк может покинуть клуб ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за "Баварию" 39 матчей во всех турнирах, забил 45 голов и отдал четыре результативные передачи.

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