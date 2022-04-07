Левандовски назвал "Барселоне" свои требования по контракту
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски провел переговоры с "Барселоной" и назвал свои требования, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, футболист готов перейти в каталонский клуб, но хочет подписать трехлетний контракт. Футболист уверен, что по-прежнему сможет играть на топ-уровне, несмотря на свой 33-летний возраст. В "Барселоне" полагают, что трансфер форварда с учетом зарплаты и комиссионных агенту составит немногим более 100 миллионов евро. В клубе согласны с суммой, но руководство смущает возраст игрока.
Напомним, что "Бавария" до сих пор не продлила с Левандовски контракт, который истекает летом 2023 года. В связи с этим поляк может покинуть клуб ближайшим летом.
В нынешнем сезоне Левандовски провел за "Баварию" 39 матчей во всех турнирах, забил 45 голов и отдал четыре результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20