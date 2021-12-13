Левандовски назвал двух защитников, против которых ему было сложнее всего играть
Фото инстаграм Роберта Левандовски
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о самых трудных противниках из числа защитников.
"Я назову Джорджио Кьеллини и Серхио Рамоса. Они сильны физически и играют против тебя жёстко. Но противостоять им не только сложно, но и весело. Они корректны и почти всегда играют с улыбкой на лице", - приводит слова Левандовски Tuttosport.
35-летний Рамос с прошлого лета выступает за ПСЖ, однако из-за травм сыграл всего 1 матч. До Парижа он провёл 16 лет в мадридском "Реале".
37-летний Кьеллини с 2005 года защищает цвета туринского "Ювентуса".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20