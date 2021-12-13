Левандовски назвал двух защитников, против которых ему было сложнее всего играть

Фото инстаграм Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о самых трудных противниках из числа защитников.

"Я назову Джорджио Кьеллини и Серхио Рамоса. Они сильны физически и играют против тебя жёстко. Но противостоять им не только сложно, но и весело. Они корректны и почти всегда играют с улыбкой на лице", - приводит слова Левандовски Tuttosport.

35-летний Рамос с прошлого лета выступает за ПСЖ, однако из-за травм сыграл всего 1 матч. До Парижа он провёл 16 лет в мадридском "Реале".

37-летний Кьеллини с 2005 года защищает цвета туринского "Ювентуса".

Не пропустите: Агент Левандовски ярко высказался об итогах голосования за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru