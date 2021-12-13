Левандовски назвал двух защитников, против которых ему было сложнее всего играть

Теги бавария мюнхенроберт левандовскисерхио рамосджорджио кьеллини

Левандовски назвал двух защитников, против которых ему было сложнее всего играть

Фото инстаграм Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о самых трудных противниках из числа защитников.

"Я назову Джорджио Кьеллини и Серхио Рамоса. Они сильны физически и играют против тебя жёстко. Но противостоять им не только сложно, но и весело. Они корректны и почти всегда играют с улыбкой на лице", - приводит слова Левандовски Tuttosport.

35-летний Рамос с прошлого лета выступает за ПСЖ, однако из-за травм сыграл всего 1 матч. До Парижа он провёл 16 лет в мадридском "Реале".

37-летний Кьеллини с 2005 года защищает цвета туринского "Ювентуса". 

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