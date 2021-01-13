Левандовски назвал немецкого футболиста, который может стать лучшим в мире



Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски выразил мнение, что его одноклубник полузащитник Йозуа Киммих может стать лучшим в мире.

"Кто из немецких футболистов может стать лучшим игроком в мире? Если выбирать из молодых игроков, то я назову Киммиха. Верю, что он способен на это. В Германии много молодых талантов. Но только от них зависит, сумеют ли они реализовать свой талант. Я буду болеть за них, так как это будет здорово для Германии", - приводит слова Левандовски Sport Bild.

25-летний Киммих выступает за "Баварию" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал девять результативных передач. За сборную Германии сыграл 50 матчей и забил три мяча.

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