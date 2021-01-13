Левандовски назвал немецкого футболиста, который может стать лучшим в мире
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски выразил мнение, что его одноклубник полузащитник Йозуа Киммих может стать лучшим в мире.
"Кто из немецких футболистов может стать лучшим игроком в мире? Если выбирать из молодых игроков, то я назову Киммиха. Верю, что он способен на это. В Германии много молодых талантов. Но только от них зависит, сумеют ли они реализовать свой талант. Я буду болеть за них, так как это будет здорово для Германии", - приводит слова Левандовски Sport Bild.
25-летний Киммих выступает за "Баварию" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал девять результативных передач. За сборную Германии сыграл 50 матчей и забил три мяча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20