Левандовски назвал пятёрку лучших "девяток" в мировом футболе

3 Теги роберт левандовскикилиан мбаппесерхио агуэролуис суарестимо вернеркарим бензема

Левандовски назвал пятёрку лучших "девяток" в мировом футболе

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски перечислил центральных форвардов, которых он считает лучшими в мире на сегодняшний день.

"Сложный вопрос. Если речь идёт именно о "девятках", то я назову Бензема, Вернера, Суареса, Агуэро и Мбаппе", - цитирует поляка Goal.com.

Напомним, что Карим Бензема выступает за "Реал", Тимо Вернер - за "РБ Лейпциг", Луис Суарес - за "Барселону", Серхио Агуэро - за "Манчестер Сити", Килиан Мбаппе - за ПСЖ.

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