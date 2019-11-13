Левандовски назвал самого жёсткого защитника из тех, против кого он играл

Теги бавария мюнхенреал мадридсерхио рамосроберт левандовски

Левандовски назвал самого жёсткого защитника из тех, против кого он играл

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски вспомнил о противостоянии на поле с капитаном "Реала" Серхио Рамосом.

"Есть много хороших защитников, но играть против Рамоса очень тяжело. Он очень жёсткий игрок. Впрочем, такие дуэли всегда интересны", - цитирует поляка Goal.com.

31-летний Левандовски в текущем сезоне сыграл за "Баварию" 18 матчей и забил 23 мяча. 33-летний Рамос за указанный период провёл 15 игр и отличился 4 голами. 

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