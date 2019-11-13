Левандовски назвал самого жёсткого защитника из тех, против кого он играл

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски вспомнил о противостоянии на поле с капитаном "Реала" Серхио Рамосом.

"Есть много хороших защитников, но играть против Рамоса очень тяжело. Он очень жёсткий игрок. Впрочем, такие дуэли всегда интересны", - цитирует поляка Goal.com.

31-летний Левандовски в текущем сезоне сыграл за "Баварию" 18 матчей и забил 23 мяча. 33-летний Рамос за указанный период провёл 15 игр и отличился 4 голами.

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