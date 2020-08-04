Левандовски назвал своего любимого тренера
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, работа с каким тренером была для него наиболее приятной.
"Думаю, это Юрген Клопп. У него будто два лица. Он по-доброму относится к игрокам, словно отец. Но его второе обличие - это тренер. Он может сказать тебе всё, в том числе не очень хорошее. Он умеет говорить о плохом. Клопп очень мотивирует игроков. Он работает идеально, потому что знает, где находится та черта, когда он может надавить на футболиста или, наоборот, ослабить давление. За ним идёт Пеп Гвардиола. Сто процентов", - цитирует поляка ESPN.
Напомним, что Левандовски играл под руководством Клоппа в дортмундской "Боруссии" с 2010 по 2014 год, а под руководством Клоппа - в "Баварии" с 2014 по 2016 год.
Не пропустите: Левандовски в 2013 году мог стать игроком "Реала" с зарплатой 8,6 млн евро. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20