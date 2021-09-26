Левандовски назвал тренеров, оказавших наибольшее влияние на его карьеру

1 Теги роберт левандовски

Левандовски назвал тренеров, оказавших наибольшее влияние на его карьеруФото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски назвал тренеров, которые оказали наибольшее влияние на развитие его карьеры.

"С Юргеном Клоппом я научился давить, чтобы на полной скорости добраться до ворот и забить. От Гвардиолы я узнал о тактике, это на 100 процентов изменило мой взгляд на футбол. Карло Анчелотти помог мне обрести уверенность, которой у меня не было раньше", — приводит слова Левандовски El Pais.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги поляк сыграл 6 матчей, в который забил 7 голов.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вот!Кто слушает тренеров , тот становится лучшим нападающим мира!А Лео наоборот давал указания им , поэтому и он , и Барса с ПСЖ в безвыигрышной ситуации!Мда...Роберт - молодец!Викскас Эль Барса!Alles Paris!GGMU!

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