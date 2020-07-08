Левандовски назван лучшим игроком Европы после рестарта сезона. У Роналду 10 место
Bleacher Report опубликовал топ-15 лучших футболистов Европы после возобновления сезона.
На первом месте оказался нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который забил 12 голов в 10 матчах после рестарта сезона. Его команда выиграла чемпионат Германии и Кубок страны. Второе место занял капитан "Барселоны" Лионель Месси, забивший 3 мяча и сделавший 7 ассистов в 7 встречах команды. На третье позиции - хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне. В его активе 4 гола и 1 ассист в 6 матчах.
Отметим, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занял лишь 10 строчку. На его счету 5 голов в 7 проведенных матчах .
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20