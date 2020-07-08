Левандовски назван лучшим игроком Европы после рестарта сезона. У Роналду 10 место

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Левандовски назван лучшим игроком Европы после рестарта сезона. У Роналду 10 место

Bleacher Report опубликовал топ-15 лучших футболистов Европы после возобновления сезона.

На первом месте оказался нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который забил 12 голов в 10 матчах после рестарта сезона. Его команда выиграла чемпионат Германии и Кубок страны. Второе место занял капитан "Барселоны" Лионель Месси, забивший 3 мяча и сделавший 7 ассистов в 7 встречах команды. На третье позиции - хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне. В его активе 4 гола и 1 ассист в 6 матчах.

Отметим, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занял лишь 10 строчку. На его счету 5 голов в 7 проведенных матчах .

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