Левандовски не хочет покидать "Баварию"

Теги роберт левандовскибавария мюнхен

Левандовски не хочет покидать "Баварию"Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не хочет покидать клуб.

Напомним, что еще совсем недавно представитель футболист Пини Захави говорил о желании футболист "в новом вызове".

Напомним, контракт Левандовски с "Баварией" рассчитан до лета 2021 года. Ранее в СМИ сообщали, что футболистом интересуется "Реал". 

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