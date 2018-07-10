Левандовски не хочет покидать "Баварию"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не хочет покидать клуб.

Напомним, что еще совсем недавно представитель футболист Пини Захави говорил о желании футболист "в новом вызове".

Напомним, контракт Левандовски с "Баварией" рассчитан до лета 2021 года. Ранее в СМИ сообщали, что футболистом интересуется "Реал".

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