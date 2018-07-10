Левандовски не хочет покидать "Баварию"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не хочет покидать клуб.
Напомним, что еще совсем недавно представитель футболист Пини Захави говорил о желании футболист "в новом вызове".
Напомним, контракт Левандовски с "Баварией" рассчитан до лета 2021 года. Ранее в СМИ сообщали, что футболистом интересуется "Реал".
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|Команда
|М
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|1
|Бавария Мюнхен
|34
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|Шальке
|34
|63
|3
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|34
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|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22