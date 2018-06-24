Левандовски: "Не хочу провести всю свою карьеру в одном чемпионате"

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски высказался по своему будущему.

"Сейчас мне 29 лет, и я знаю, что могу играть еще много лет... Но я не хочу провести всю свою карьеру в одном и том же чемпионате. Но сейчас я не могу сказать, что меня ждет в будущем ", - приводит слова 29-летнего нападающего чемпионов Германии AS.

Напомним, "Бавария" готова обменять Левандовски в "Реал". | soccernews.ru