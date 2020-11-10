Левандовски не поможет сборной Польши в матче с Украиной

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Левандовски не поможет сборной Польши в матче с Украиной

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не сыграет за сборную Польши в товарищеском матче с национальной командой Украины (11 ноября).

"В товарищеском матче против Украины мы дадим возможность передохнуть тем футболистам, которые играли много матчей в еврокубках. Левандовски? Да, Роберт в их числе. У нас постоянная ротация, не стоит ничему удивляться", - сказал Бженчек в эфире украинского телеканала "Футбол 1".

В нынешнем сезоне 32-летний Левандовски провел за "Баварию" 11 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

Кроме поединка с Украиной, Польша в ближайшую неделю проведет решающие матчи в Лиге наций. Поляки встретятся с Италией (15 ноября) и Нидерландами (18 ноября). После четырех туров Польша лидирует в группе 1 дивизиона А Лиги наций.

Не пропустите: Левандовски провел 300-й матч за "Баварию". На его счету 259 голов за клуб. | http://soccernews.ru
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