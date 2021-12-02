Левандовски не собирается в "Реал"

Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Польский форвард "Баварии" Мюнхен Роберт Левандовски не собирается переходить в мадридский "Реал", сообщает издание Bild в ответ на новость от As.

По информации источника, нападающий комфортно себя чувствует в мюнхенском клубе.

При этом сама "Бавария" также хочет его сохранить и уже весной будет вести переговоры с поляком о продлении соглашения, которое действует до 2023 года.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 14 голов за 13 матчах в Бундеслиге.

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