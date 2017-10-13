Левандовски не стремится получить "Золотой мяч"

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Левандовски не стремится получить "Золотой мяч"

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением о значимости награды "Золотой мяч".

"Я не понимаю, почему некоторые игроки занимают 50-е, 25-е или 5-е место. Важны только три первых места. Поэтому в прошлом году я был немного шокирован. Когда ты играешь за "Баварию", доходишь до полуфинала Лиги Чемпионов, идёшь на втором месте среди бомбардиров турнира, забиваешь кучу голов в Бундеслиге... Я бы не сказал, что "Золотой мяч" важен для меня. Успех в "Баварии" намного более важен. Особенно в Лиге Чемпионов. Если мы доберёмся до финала и выиграем Бундеслигу, мы сможем обсудить это, но "Золотой мяч" - не моя цель" - цитирует 29-летнего нападающего ESPN.

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