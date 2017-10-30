Левандовски не сыграет с "Селтиком"

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски не поможет своей команде в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Селтика", сообщает официальный твиттер клуба.

29-летний поляк, получивший повреждение в недавнем поединке с "РБ Лейпциг", не полетел в Шотландию со своей командой. Впрочем, его возвращение в строй ожидается уже к ближайшему туру Бундеслиги.

Напомним, что матч "Селтик" - "Бавария" состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени.

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