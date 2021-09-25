Левандовски не забил за "Баварию" впервые за 19 матчей
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Гройтером" со счетом 3:1 в матче 6-го тура Бундеслиги.
Форвард "звезды юга" Роберт Левандовски провел полный матч, однако не сумел отличиться забитым мячом.
Из-за этого, у польского нападающего прервалась голевая серия, которая составила 19 матчей, из которых 15 – в чемпионате Германии.
В последний раз Левандовски на клубном уровне уходил с поля без забитого мяча 11 февраля 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20