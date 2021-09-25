Левандовски не забил за "Баварию" впервые за 19 матчей

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Гройтером" со счетом 3:1 в матче 6-го тура Бундеслиги.

Форвард "звезды юга" Роберт Левандовски провел полный матч, однако не сумел отличиться забитым мячом.

Из-за этого, у польского нападающего прервалась голевая серия, которая составила 19 матчей, из которых 15 – в чемпионате Германии.

В последний раз Левандовски на клубном уровне уходил с поля без забитого мяча 11 февраля 2021 года.

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