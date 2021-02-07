Левандовски - о возрасте: "Не важно, сколько мне лет. Могу стать еще лучше"

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Левандовски - о возрасте: "Не важно, сколько мне лет. Могу стать еще лучше"Форвард мюнхенской Баварии" Роберт Левандовски высказался о предстоящем Клубном Чемпионате Мира. 32-летний поляк сказал, что возраст для него не помеха. 

"Не имеет значения, сколько мне лет. Я могу стать еще лучше. Если "Бавария" выиграет турнир, это будет одним из самых значимых исторических достижений в футболе. Мы завоевали все трофеи в 2020 году", – сказал Левандовски в интервью для "ФИФА ТВ".

Напомним, завтра, 8 февраля, "Бавария" встретится с египетским "Аль-Ахли" в полуфинале Клубного Чемпионата Мира.

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