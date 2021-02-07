Левандовски - о возрасте: "Не важно, сколько мне лет. Могу стать еще лучше"
Форвард мюнхенской Баварии" Роберт Левандовски высказался о предстоящем Клубном Чемпионате Мира. 32-летний поляк сказал, что возраст для него не помеха.
"Не имеет значения, сколько мне лет. Я могу стать еще лучше. Если "Бавария" выиграет турнир, это будет одним из самых значимых исторических достижений в футболе. Мы завоевали все трофеи в 2020 году", – сказал Левандовски в интервью для "ФИФА ТВ".
️ "It doesn’t matter how old I am. I can still get better."— FIFA.com (@FIFAcom) February 7, 2021
Robert Lewandowski talks about becoming #TheBest and why winning the #ClubWC would represent "one of the biggest historical achievements in all of football" @lewy_official | @FCBayernEN | @pzpn_pl
Напомним, завтра, 8 февраля, "Бавария" встретится с египетским "Аль-Ахли" в полуфинале Клубного Чемпионата Мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20