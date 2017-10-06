Левандовски обошел Роналду в гонке бомбардиров европейского отборочного турнира к Чемпионату Мира

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски обошел своего португальского коллегу Криштиану Роналду в гонке бомбардиров европейского отборочного турнира к Чемпионату Мира в России.

Так, отметившись тремя забитыми мячами в ворота команды Армении, 29-летний нападающий увеличил свой голевой запас в квалификации к ЧМ-2018 до 15-ти результативных ударов. На счету португальца значится пока 14 точных попаданий.

Напомним, Левандовски прокомментировал свой рекорд по количеству забитых голов за сборную Польши.