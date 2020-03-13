Левандовски обратился к болельщикам в связи с эмидемией коронавируса

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Левандовски обратился к болельщикам в связи с эмидемией коронавируса

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски опубликовал в фейсбуке заявление касательно ситуации с коронавирусом.

"В последние несколько дней мы получали различную информацию, в том числе просьбы оставаться дома. Это касается каждого из нас. Я прошу всех наших болельщиков: давайте уважать рекомендации, неся ответственность не только за себя, но и за других.

Отдельно обращаюсь к нашим молодым фанатам. Пожалуйста, отнеситесь ответственно к закрытию школ ради вашей безопасности и здоровья. В этот период не собирайтесь без необходимости в общественных местах, в том числе на стадионах. Спорт очень важен, но ваша безопасность важнее. Пожалуйста, используйте это время лучшим и самым безопасным способом. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь дома", - написал Левандовски.

В текущем сезоне польский бомбардир забил 39 голов и сделал 5 ассистов в 33 матчах в составе "Баварии".

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