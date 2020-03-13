Левандовски обратился к болельщикам в связи с эмидемией коронавируса
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски опубликовал в фейсбуке заявление касательно ситуации с коронавирусом.
"В последние несколько дней мы получали различную информацию, в том числе просьбы оставаться дома. Это касается каждого из нас. Я прошу всех наших болельщиков: давайте уважать рекомендации, неся ответственность не только за себя, но и за других.
Отдельно обращаюсь к нашим молодым фанатам. Пожалуйста, отнеситесь ответственно к закрытию школ ради вашей безопасности и здоровья. В этот период не собирайтесь без необходимости в общественных местах, в том числе на стадионах. Спорт очень важен, но ваша безопасность важнее. Пожалуйста, используйте это время лучшим и самым безопасным способом. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь дома", - написал Левандовски.
В текущем сезоне польский бомбардир забил 39 голов и сделал 5 ассистов в 33 матчах в составе "Баварии".
Не пропустите: В Германии рассматривают вариант с досрочным завершением Бундеслиги. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
1
Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения для домашних матчей "Зенита"
-
"Барселона" отменила тренировки из-за коронавируса
-
1
АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса
-
Левандовски обратился к болельщикам в связи с эмидемией коронавируса
-
Арбитр удалил 8 игроков в матче Кубка Либертадорес
-
Хусаинов рассказал о коррупционных схемах в российском судействе
-
2
Официально: Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены на неопределённый срок
-
"Эвертон" принял специальные меры в связи с коронавирусом
-
Тедеско доволен прогрессом Кутепова
-
Сульшер сделал заявление о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"
-
Хадсон-Одои: "Я вылечился от коронавируса"
-
Хусаинов рассказал, как сборная России переманивала украинских футболитов
-
2
Только один футболист ПСЖ не издевался над Холандом после матча с "Боруссией"
-
Игрок "Манчестер Сити" самоизолировался из-за коронавируса
-
Овчинников рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал"
-
Клубы АПЛ недовольны действиями лиги в ситуации с коронавирусом
-
"Ювентус" нацелился на защитника "Лилля"
-
1
Зиеш хочет перейти в "Челси" с ещё одним игроком "Аякса"
-
Стал известен размер финансовых потерь испанских клубов от возможной остановки сезона из-за коронавируса
-
Тедеско рассказал о состоянии травмированных игроков "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16