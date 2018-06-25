Левандовски объяснил свой провал на ЧМ-2018

Ведущий форвард сборной Польши Роберт Левандовски объяснил своё провальное выступление на ЧМ-2018.

"Я не смог показать себя в атаке, но я был один и не получал передач, поэтому было тяжело" - сказал 29-летний футболист.

Отметим, что сборная Польши проиграла оба матча на мундиале, а Левандовски не сумел отличиться результативными действиями.

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