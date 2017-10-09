Левандовски оценил перспективы сборной Польши на Чемпионате Мира

Теги польшароберт левандовскичемпионат мира

Левандовски оценил перспективы сборной Польши на Чемпионате МираФорвард сборной Польши Роберт Левандовски оценил перспективы своей команды на предстоящем Чемпионате Мира в России.

"Мы пока не являемся той командой, которая отправится на Чемпионат Мира для того, чтобы претендовать на победу или медали. Мы должны быть реалистами", - приводит слова 29-летнего нападающего "бело-красных" ActuFoot.

Напомним, Левандовски установил новый рекорд по числу голов в европейском отборе к Чемпионату Мира. | soccernews.ru

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