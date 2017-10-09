Левандовски оценил перспективы сборной Польши на Чемпионате Мира

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски оценил перспективы своей команды на предстоящем Чемпионате Мира в России.

"Мы пока не являемся той командой, которая отправится на Чемпионат Мира для того, чтобы претендовать на победу или медали. Мы должны быть реалистами", - приводит слова 29-летнего нападающего "бело-красных" ActuFoot.

Напомним, Левандовски установил новый рекорд по числу голов в европейском отборе к Чемпионату Мира. | soccernews.ru