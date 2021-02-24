Левандовски оценил вероятность перехода в один из клубов МЛС

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением о гипотетическом переходе в один из клубов североамериканской лиги МЛС.

"Я многие знаю об МЛС по рассказам польских и немецких футболистов, которые там играют. Они говорят, что чемпионат становится все сильнее с каждым годом. Но я счастлив в "Баварии" и не думаю о будущем", - приводит слова Левандовски CBS Sports.

В нынешнем сезоне 32-летний Левандовски провел за "Баварию" 30 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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