Левандовски опубликовал фото с "Золотой бутсой" в постели
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски в сториз своего инстаграма опубликовал фотографию, как он лежит в постели вместе с "Золотой бутсой".
Напомним, что поляк завоевал "Золотую бутсу" по итогам прошлого сезона. Форвард забил 41 гол и стал лучшим бомбардиром среди всех европейских чемпионатов.
В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" семь матчей во всех турнирах и забил 11 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Левандовски высказался о возможном переходе в другой чемпионат. | http://soccernews.ru
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