Левандовски опубликовал рождественские фото с семьей

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски опубликовал рождественские фото с семьей

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски показал, как его семья празднует католическое Рождество.

Звёздный поляк выложил в инстаграме две фотографии с женой и детьми на фоне ёлки.

Напомним, что в Бундеслиге сейчас перерыв, который продлится до 2 января.

В текущем сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 18 матчей, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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