Левандовски отреагировал на победу в ЛЧ

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски опубликовал пост в твиттере, посвящённый победе своей команды в Лиге Чемпионов.

"Не переставайте мечтать. Никогда не сдавайтесь, если потерпите неудачу. Усердно работайте, чтобы достичь своей цели", - написал поляк.

Напомним, что Левандовски впервые в карьере выиграл ЛЧ. Он стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша турнира.

В финале самого престижного еврокубка "Бавария" взяла верх над ПСЖ (1:0).

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