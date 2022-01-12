Левандовски озвучил "Баварии" свои зарплатные требования

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Левандовски озвучил "Баварии" свои зарплатные требования

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

У мюнхенской "Баварии" возникли сложности с продлением контракт с польским нападающим Роберто Левандовски, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, футболист хочет получить долгосрочное соглашение с зарплатой в размере 24 миллионов евро в год. Данное обстоятельство может стать проблемой, так как "Бавария" предпочитает продлевать контракты с игроками старше 30 лет лишь на один год.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 26 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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