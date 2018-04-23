Ведущий форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски озвучил свои намерения сменить команду, информирует Bild.

Так, по сведениям источника, 29-летний нападающий сообщил своим партнерам по команде, что ближайшим летом он хочет сменить клубную прописку. Приоритетным местом продолжения своей карьеры поляк выбрал мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за "Баварию".

Напомним, Левандовски установил рекорд Бундеслиги. | soccernews.ru