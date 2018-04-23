Левандовски озвучил свои намерения сменить команду

Теги роберт левандовскиреал мадридбавария мюнхен

Левандовски озвучил свои намерения сменить командуВедущий форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски озвучил свои намерения сменить команду, информирует Bild.

Так, по сведениям источника, 29-летний нападающий сообщил своим партнерам по команде, что ближайшим летом он хочет сменить клубную прописку. Приоритетным местом продолжения своей карьеры поляк выбрал мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за "Баварию".

Напомним, Левандовски установил рекорд Бундеслиги. | soccernews.ru

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