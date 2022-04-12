Левандовски переходом в "Барселону" хочет осуществить свою мечту об игре в Ла Лиге и выиграть "Золотой мяч"

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Нападающий сборной Польши и "Баварии" Роберт Левандовски намерен в летнее трансферное окно оформить свой переход в "Барселону", сообщает издание Sky Sport Deutschland.

По информации источника, открытость поляка к этому трансферу является максимальной из возможных.

Отмечается, что он всю свою карьеру мечтает об игре в Ла Лиге, а также считает, что переход в испанский чемпионат и конкретно в "Барселону" поможет ему в борьбе за "Золотой мяч".

В нынешнем сезоне он сыграл в 40 матчах "Баварии" во всех турнирах, в которых забил 46 голов и отдал 4 ассиста.

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