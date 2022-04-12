Левандовски переходом в "Барселону" хочет осуществить свою мечту об игре в Ла Лиге и выиграть "Золотой мяч"
Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен
Нападающий сборной Польши и "Баварии" Роберт Левандовски намерен в летнее трансферное окно оформить свой переход в "Барселону", сообщает издание Sky Sport Deutschland.
По информации источника, открытость поляка к этому трансферу является максимальной из возможных.
Отмечается, что он всю свою карьеру мечтает об игре в Ла Лиге, а также считает, что переход в испанский чемпионат и конкретно в "Барселону" поможет ему в борьбе за "Золотой мяч".
В нынешнем сезоне он сыграл в 40 матчах "Баварии" во всех турнирах, в которых забил 46 голов и отдал 4 ассиста.
Также не пропустите: "Манчестер Сити" может договориться с Гвардиолой о новом контракте. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Люк де Йонг хотел бы остаться в "Барселоне"
-
Клаудиньо высказался о своем будущем в "Зените"
-
"Бенфика" может подписать Умтити
-
Дибала близок к договоренности с "Интером"
-
"Арсенал" определил главную цель на лето. За него просят 60 миллионов
-
Гвардиола рассказал о значимости Месси для своей карьеры
-
"Манчестер Юнайтед" определил две приоритетные цели на летнее ТО
-
Левандовски переходом в "Барселону" хочет осуществить свою мечту об игре в Ла Лиге и выиграть "Золотой мяч"
-
Хвича договорился с "Наполи" о контракте и уже прошел часть медицинского осмотра
-
Рамос рассказал, сколько лет еще хочет играть на топ-уровне
-
"Манчестер Сити" может договориться с Гвардиолой о новом контракте
-
Экс-игрок ПСЖ считает Мбаппе лучшим в мире
-
Главные новости дня: 11 апреля
-
Бензема вышел в лидеры в борьбе за "Золотой мяч" по версии Goal
-
Холанд вряд ли перейдет в "Реал"
-
"Реал" сделал невероятное предложение Мбаппе
-
Успехи "Реала" и "Барселоны", результативная победа "Севильи": результаты 31-го тура Ла Лиги
-
"Валенсия" упустила победу в матче Ла Лиги в Мадриде
-
Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги конференций
-
Успехи "Ювентуса" и "Интера", потери "Милана" и "Наполи": результаты 32-го тура Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20