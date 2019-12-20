Левандовски перенесёт операцию

Пресс-служба "Баварии" анонсировала операцию ведущего форварда команды Роберта Левандовски.

Как сообщает официальный сайт "ротен", после заключительного в этом году матча против "Вольфсбурга" звёздный поляк будет прооперирован в связи с травмой паха.

Сроки восстановления 31-летнего нападающего составят 10-14 дней.

В текущем сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 24 матча, забил 30 голов и сделал 1 ассист.

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