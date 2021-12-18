Левандовски побил еще один "вечный" рекорд Герда Мюллера

1 Теги роберт левандовскибавария мюнхенбундеслига

Левандовски побил еще один "вечный" рекорд Герда МюллераФото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" на своем поле разгромно победила "Вольфсбург" со счетом 4:0 в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.

На 87-й минуте встречи гол забил польский нападающий хозяев Роберт Левандовски, и этот гол стал для футболиста 43-м в рамках чемпионата Германии в календарном 2021-м году.

Таким образом, Левандовски установил новый рекорд, который ранее принадлежал легендарному немецкому бомбардиру Герду Мюллеру. Экс-форвард мюнхенского клуба установил этот рекорд в 1972 году.

Всего во всех турнирах в 2021 году Левандовски забил 69 голов в 59 матчах.

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