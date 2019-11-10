Левандовски побил рекорд Герда Мюллера 51-летней давности

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Левандовски побил рекорд Герда Мюллера 51-летней давности

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски сумел превзойти исторический клубный рекорд, установленный легендарным Гердом Мюллером.

Поляк отличился 16 раз в 11 стартовых турах текущего розыгрыша Бундеслиги. Это лучший результат истории.

Предыдущий рекордсмен Мюллер забил 15 мячей в 11 первых матчах немецкого чемпионата в сезоне 1968/69.

В целом Левандовски в нынешней кампании демонстрирует сумасшедшую результативность - 23 гола в 18 играх.

Не пропустите: Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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