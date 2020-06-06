Левандовски побил свой рекорд по забитым голам за один сезон

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил гол в игре против "Байера" (4:2).

Таким образом, 31-летний поляк забил 44-й гол в 38 играх во всех турнирах текущего сезона. Отметим, что он побил свой рекорд. В сезоне 2016/17 форвард забил 43 гола в 47 матчах.

На данный момент Левандовски с 30 голами лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги, опережая Тимо Вернера, на счету которого 25 голов.

Читайте также: "Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер". | http://soccernews.ru