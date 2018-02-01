Левандовски поблагодарил Обамеянга
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал трансфер Пьера-Эмерика Обамеянга в лондонский "Арсенал".
"Желаю удачи, Обамеянгу. Было приятно соревноваться с тобой. Только здоровая борьба толкает нас вперед", - написал поляк в социальной сети.
В текущем сезоне Левандовски в чемпионате Германии забил 18 голов, а Обамеянг записал на свой счет 13 мячей.
Читайте: Обамеянг извинился перед "Боруссией" | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Спаллетти: "Икарди не сыграет с "Кротоне"
-
"Манчестер Сити" включил Зинченко в заявку на плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Барселона" нацелилась на немецкого хавбека
-
Муса верит в чемпионство ЦСКА
-
Агент оценил вероятность возвращения Кришито и Боккетти в Серию А
-
"Малага" может стать фарм-клубом ПСЖ
-
Шатов близок к переходу в "Краснодар"
-
Хави раскритиковал Неймара
-
Заммер прогнозирует печальные перспективы для "Боруссии"
-
Андре Гомеш провёл несколько дней в больнице
-
Глушаков считает, что в России нет расизма
-
Гвардиола прокомментировал травму Давида Силвы
-
Защитник "Валенсии": "На "Камп Ноу" приходится бороться не только с "Барселоной", но и с судейством"
-
"Сассуоло" продлил контракт с Матри
-
Моуринью рассказал, когда "Манчестер Юнайтед" станет реальным претендентом на все трофеи
-
Торже покинул "Ахмат" и перешел в "Динамо" Бухарест
-
"Спортинг" в последний момент перехватил защитника у ПСВ
-
Икарди поссорился с женой, Перишичем и Брозовичем
-
Бьелса требует от "Лилля" более 18 миллионов евро
-
Клопп: "Летом у нас будет больше времени и вариантов, чтобы найти замену Коутиньо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|25
|42
|7
|Бернли
|25
|35
|8
|Лестер Сити
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|31
|10
|Борнмут
|25
|28
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|12
|Уотфорд
|24
|26
|13
|Кристал Пэлас
|25
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|24
|16
|Хаддерсфилд Таун
|25
|24
|17
|Саутгемптон
|25
|23
|18
|Суонси Сити
|25
|23
|19
|Сток Сити
|24
|23
|20
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20