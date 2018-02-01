Левандовски поблагодарил Обамеянга

Теги роберт левандовскиарсенал лондонпьер-эмерик обамеянгбавария мюнхен

Левандовски поблагодарил ОбамеянгаНападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал трансфер Пьера-Эмерика Обамеянга в лондонский "Арсенал".

"Желаю удачи, Обамеянгу. Было приятно соревноваться с тобой. Только здоровая борьба толкает нас вперед", - написал поляк в социальной сети.

В текущем сезоне Левандовски в чемпионате Германии забил 18 голов, а Обамеянг записал на свой счет 13 мячей.

Читайте: Обамеянг извинился перед "Боруссией" | http://soccernews.ru

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