Левандовски поддержал отказ сборной Польши играть с Россией

Фото твиттер Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски считает правильным решение сборной Польши не играть с Россией в стыках квалификации ЧМ-2022.

"Это правильное решение! Я не могу представить игру со сборной России в такой ситуации. Российские футболисты и болельщики не несут за это ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит", - написал Левандовски в твиттере.

Напомним, что матч должен состояться 24 марта на нейтральном поле.

С четверга Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса, которую западные страны осуждают.

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