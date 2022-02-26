Левандовски поддержал отказ сборной Польши играть с Россией
Фото твиттер Роберта Левандовски
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски считает правильным решение сборной Польши не играть с Россией в стыках квалификации ЧМ-2022.
"Это правильное решение! Я не могу представить игру со сборной России в такой ситуации. Российские футболисты и болельщики не несут за это ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит", - написал Левандовски в твиттере.
Напомним, что матч должен состояться 24 марта на нейтральном поле.
С четверга Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса, которую западные страны осуждают.
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