Левандовски поделился целями на следующий год

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о своих целях на будущий 2022 год.

"Такие же, как и в прошлые годы: выиграть как можно больше трофеев, забить как можно больше голов, порадовать болельщиков.

Сколько я планирую забить в этом сезоне? Я никогда не думаю о конкретном числе. Просто стараюсь забивать так много, как смогу", — цитирует Левандовски твиттер Bayern & Germany.

В текущем сезоне Роберт сыграл за "Баварию" 23 матча во всех турнирах и забил 27 голов.

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