Левандовски поделился целями на следующий год
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о своих целях на будущий 2022 год.
"Такие же, как и в прошлые годы: выиграть как можно больше трофеев, забить как можно больше голов, порадовать болельщиков.
Сколько я планирую забить в этом сезоне? Я никогда не думаю о конкретном числе. Просто стараюсь забивать так много, как смогу", — цитирует Левандовски твиттер Bayern & Germany.
В текущем сезоне Роберт сыграл за "Баварию" 23 матча во всех турнирах и забил 27 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20