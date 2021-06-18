Левандовски поделился ожиданиями от матча с Испанией
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски поделился ожиданиями перед матчем со сборной Испании на Евро-2020.
"Давление присутствует почти постоянно, особенно если играешь на Евро и не набираешь очков.
Нам предстоит сыграть с Испанией, отличной командой, в которой собраны великолепные футболисты. Естественно, перед нами стоит трудная задача.
Мы не боимся. Понимаем, что должны сыграть с максимальной отдачей. Нужно быть дисциплинированными, подойти к этому матчу как к последнему. Если мы будем играть как команда, биться за каждый мяч и участвовать в каждом единоборстве, у нас могут появиться шансы.
Я достаточно опытен и обладаю кое-какими знаниями, которыми хочу поделиться с юными футболистами. Иногда я подхожу к ним, пытаюсь дать совет или подсказку насчет тактики или приемов. Я делаю это с добрыми намерениями и надеюсь, что они это понимают.
Мы очень качественно проводим тренировки. Нам просто не хватает мотивации, чтобы показать тот же самое в матчах. Надеюсь, что мы преодолеем это и покажем то же качество в матчах", – заявил Левандовски.
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