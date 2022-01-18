Левандовски поделился ожиданиями от стыковых матчей отбора ЧМ-2022

Фото твиттер Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски высказался о предстоящих решающих играх квалификации ЧМ-2022.

Напомним, что в марте поляки сразятся за путёвку на мундиаль в стыковых матчах. Соперником по полуфиналу будет Россия.

"Будет непросто отобраться на чемпионат мира, но мы готовы к вызовам, которые ждут нас в плей-офф. Нам предстоит сыграть против сильных команд и выдающихся футболистов, но наша цель - пробиться на чемпионат мира.

Мы хорошо подготовимся и продолжим верить в себя. Надеюсь, что смогу повлиять на ситуацию своими голами. Отдам все свои силы", - цитирует Левандовски Bayern & Germany.

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