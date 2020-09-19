Левандовски поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров "Баварии" в Бундеслиге

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски в матче с "Шальке" (8:0) забил 163-й гол в составе мюнхенской команды в Бундеслиге.

Как сообщает Gracenote Live, звёздный поляк вышел на чистое второе место в истории клуба по этому показателю.

Левандовски обогнал в рейтинге бомбардиров "ротен" Карла-Хайнца Румменигге (162).

Недосягаемым лидером среди голеадоров "Баварии" в Бундеслиге остаётся Герд Мюллер (365).

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