Левандовски покинет "Баварию" летом, клуб уже нашел ему замену
"Бавария" готова продать форварда Роберта Левандовски следующим летом.
Как сообщает Bild, в качестве замены поляку мюнхенский клуб подпишет форварда "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.
Отмечается, что Левандовски, вероятно, продолжит карьеру в мадридском "Реале".
В этом сезоне на счету Левандовски 20 забитых мячей в 16 играх. Вернер провел 16 матчей, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|3
|РБ Лейпциг
|10
|18
|4
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|5
|Фрайбург
|10
|18
|6
|Шальке
|10
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|8
|Вольфсбург
|10
|17
|9
|Хоффенхайм
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|10
|10
|14
|Унион Берлин
|10
|10
|15
|Майнц 05
|10
|9
|16
|Аугсбург
|10
|7
|17
|Кельн
|10
|7
|18
|Падерборн
|10
|4