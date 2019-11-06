Левандовски покинет "Баварию" летом, клуб уже нашел ему замену

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Левандовски покинет "Баварию" летом, клуб уже нашел ему замену

"Бавария" готова продать форварда Роберта Левандовски следующим летом.

Как сообщает Bild, в качестве замены поляку мюнхенский клуб подпишет форварда "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.

Отмечается, что Левандовски, вероятно, продолжит карьеру в мадридском "Реале".

В этом сезоне на счету Левандовски 20 забитых мячей в 16 играх. Вернер провел 16 матчей, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.

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